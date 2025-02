Nuovi Piani urbanistici. Ci sono 240 osservazioni

MONTE ARGENTARIOSono arrivate al Comune circa 240 osservazioni al piano operativo e al piano strutturale. Di queste, oltre 190 riguardano il piano operativo e oltre 40 il piano strutturale. Prosegue dunque l’iter per portare i due documenti alla loro approvazione definitiva. Il prossimo passaggio, prima di arrivare al consiglio comunale finale, sarà rispondere a tutte le osservazioni arrivate al Comune negli ultimi 60 giorni, dopo i due consigli comunali di novembre che avevano portato all’adozione dei due documenti. "È un grosso numero che ci accingiamo a esaminare - analizza il sindaco Arturo Cerulli -. Ricordiamo che tutte le osservazioni devono essere elaborate con un assenzo, un diniego oppure con un ’nì’. Quelle che avranno la priorità saranno quelle arrivate dagli enti pubblici, come la Regione, che ha inviato diverse osservazioni. I cittadini possono guardare i loro particolari problemi, mentre questi enti guardano un po’ tutto il territorio". Il percorso sarà ancora lungo. "Prima di poter andare in approvazione - spiega il primo cittadino - dobbiamo rispondere a tutte le osservazioni. Quando lo avremo fatto andremo in consiglio comunale per approvare i documenti, tenendo conto di tutte queste osservazioni, che verranno poi integrate nei piani. Certamente una parte riceverà risposte negative, questo è normale. La Regione, ad esempio, avrà molta voce in capitolo rispetto a questo argomento. Stiamo facendo due conti diversi, perché dobbiamo evitare che alcune osservazioni ci sfuggano. Ci sono due uffici incaricati, che faranno la somma delle osservazioni mettendole in un unico formato". L’iter prosegue e, una volta ultimato, permetterà di agire soprattutto su alcune importanti aree del territorio, come ad esempio l’ex Aeronautica, dove sono previsti diversi progetti da parte dell’amministrazione comunale. "Sicuramente ci saranno anche osservazioni magari sullo stesso argomento, come alcune che invece potrebbero essere contrastanti - conclude Cerulli -. Per esaminarle tutte ci vorrà tempo, l’obiettivo è terminarle entro fine anno. Dopodiché il Consiglio".

Andrea Capitani