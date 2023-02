Nuovi giochi per bimbi in due parchi comunali

Nuove attrezzature in arrivo per i parchi gioco dei bambini a Gavorrano, in piazza XXIV maggio, e nella frazione di Filare. Il Comune ha stanziato 31mila euro per i lavori, che saranno eseguiti dalla Palyeco srl di Bibbiena. Oltre alla fornitura dei giochi, l’azienda provvedere anche alla messa in opera delle strutture. Per entrambi i parchi comunali ma un po’ per tutti quelli del territorio, viene richiamata ancora una volta la necessità che i frequentatori, di qualsiasi età, tengano nel dovuto conto il rispetto della pulizia, a cui si aggiunge il divieto di frequentazione con cani. Intanto alcuni genitori evidenziano alcuni problemi all’uscita degli alunni da scuola e in particolare di coloro che prendono il bus per tornare a casa. La zona è quella delle vie Veneto e Matteotti e i genitori chiedono la la presenza della Polizia muncipale negli orari di uscita dalle scuole.