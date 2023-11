Nuovi finanziamenti regionali. Sistema neve e teleriscaldamento. Arrivano quasi tre milioni

Una variazione di bilancio in Consiglio regionale che sorride all’Amiata. Per alcuni comuni della provincia di Grosseto arrivano importanti finanziamenti, sull’Amiata sorridono Castel del Piano, Seggiano e Arcidosso. "E’ la conferma di un’attenzione che la Regione dedica alle istanze dei territori – ha detto Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione aree interne - anche quelli più periferici, che molte volte, senza un sostegno regionale non possono portare a casa progetti e interventi importanti per la collettività". Spadi illustra poi alcuni contributi inseriti nell’ultima variazione di bilancio e che riguardano il territorio provinciale di Grosseto. "Partiamo dal "sistema neve" – continua Spadi - gli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani avranno presto a disposizione un contributo complessivo, a fondo perduto, di 914mila euro. E quindi, nel nostro caso, parliamo dei Comuni di Castel del Piano e Seggiano, che fanno parte del comprensorio dell’Amiata. Era un provvedimento che, anche come commissione Aree interne, avevamo fortemente richiesto, cioè prevedere contributi a fondo perduto per le attività economiche del "settore neve" che hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della scarsità di neve verificatasi durante la scorsa stagione invernale, ed in particolare nel periodo dal Novembre 2022 al 15 Gennaio 2023". Un altro finanziamento notevole riguarda il Comune di Arcidosso. Il Comune amministrato dal sindaco Jacopo Marini riceverà un contributo straordinario di 2,7 milioni di euro per l’anno 2025 come concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico e riguarda in particolare il progetto di rete di distribuzione. I finanziamenti vanno anche oltre i comuni amiatini e arrivano in Maremma. Il Comune di Capalbio riceverà un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio. "Continua quindi il lavoro della Regione – conclude Spadi – per mantenere gli impegni presi con le comunità locali".