Nuovi divieti al fumo. "Alcuni sono giusti ma altri sono eccessivi"

Allo studio un disegno di legge che prevede nuove restrizioni per il fumo

Grosseto, 11 marzo 2023 – Sta facendo rumore il nuovo disegno di legge, proposto dal ministero della salute, per quanto riguarda il fumo. Infatti, a 20 anni dalla legge Sirchia, che ha vietato il fumo nei luoghi pubblici al chiuso, liberandoci dall’odore impregnante delle sigarette al bar o al ristorante, il Ministero della salute starebbe seriamente pensando di porre nuovi divieti ai fumatori. Il divieto di fumo all’aperto, quindi, potrebbe presto diventare realtà. L’estensione di questo divieto comprenderebbe i parchi pubblici, le fermate dei mezzi pubblici e gli spazi aperti dei bar, oltre il divieto assoluto di fumare vicino a bambini o donne incinte. La norma vieterebbe anche ai locali di adibire spazi riservati ai fumatori al chiuso o di dare la possibilità a chi fuma di farlo nelle parti scoperte di bar e ristoranti. Però garantirebbe ai locali di poter disporre di ambienti all’aperto esclusivamente riservati ai fumatori, quindi posizionati lontano dagli altri clienti. Sono tutte ipotesi per preservare la salute pubblica. Ma cosa ne pensano i grossetani di questa possibilità? «Io non fumo – dice Gianluca Centini –. Ma questa voce sta portando molto malcontento. Io sono dell’idea che la salute è una cosa importante....