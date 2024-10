Nuovi contratti. Parola agli esperti

"Il rinnovo del Ccnl Terziario e del Ccnl Pubblici esercizi. I vantaggi e le novità per aziende e dipendenti" è il titolo del convegno che Confcommercio Grosseto ha in programma per illustrare e approfondire le novità relative ai due contratti di lavoro nazionali recentemente rinnovati, per altro tra i più applicati nel nostro Paese. L’appuntamento è fissato per martedì 29 ottobre alle 14 nella sede di Banca Tema, in Corso Carducci 14. Dopo i saluti introduttivi da parte del presidente provinciale Confcommercio Giulio Gennari e del presidente provinciale Fipe Danilo Ceccarelli, interverranno Paolo Baldazzi, responsabile settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni sindacali Confcommercio, e Andrea Chiriatti, responsabile Lavoro e Relazioni sindacali, previdenziali e formazione Fipe. I lavori saranno moderati da Stefania Fasano, responsabile dell’ufficio amministrazione del personale Confcommercio Grosseto mentre le conclusioni saranno affidate al direttore dell’associazione Gabriella Orlando. L’incontro, a partecipazione gratuita, è riservato agli addetti del settore, previa prenotazione obbligatoria al numero 0564 470241 o inviando una mail a [email protected].

"Si tratta di una novità assoluta nel suo genere – spiegano Orlando e Fasano – in quanto, per la prima volta, saranno analizzati nel dettaglio i due contratti in un unico incontro. Saremo così in grado di fornire una panoramica dettagliata delle recenti modifiche apportate ai due Ccnl, permettendo alle imprese del settore di aggiornarsi sulle nuove disposizioni".