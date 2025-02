Nuovi arrivi nell’Arma. Quarantotto militari in servizio in Maremma

GROSSETOSono 48 i carabinieri giunti in questi giorni al Comando provinciale di Grosseto, e che sono stati assegnati, al termine dei corsi di formazione di base, ai 42 presidi territoriali distribuiti nella provincia. I 48 giovani carabinieri, 37 uomini e 11 donne, sono stati ricevuti dal comandante provinciale per un saluto e alcune parole di indirizzo. Nell’occasione è stato a loro ribadito il compito importante che sono chiamati a svolgere, sin dal primo giorno. Originari di diverse città d’Italia, entrano in servizio presso le Tenenze e le Stazioni Carabinieri della Maremma dopo aver superato con profitto, presso gli istituti di formazione di base dell’ Arma, un corso della durata di 6 mesi. Un periodo molto intenso, in cui i Carabinieri allievi studiano materie tecnico-giuridiche, non solo il diritto e la procedura penale, natura e compiti dell’Arma, funzioni svolte dalla linea territoriale - cui oggi appartengono - e dai comparti di specialità, teoria e pratica di base di polizia giudiziaria e amministrativa, addestramento al tiro e molte altre materie tra cui, non meno importanti, informatica. Si avvia per loro un percorso difficile ma entusiasmante.