Nuove isole ecologiche Rivoluzione nella raccolta arrivano i bidoni interrati

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Follonica, Sei Toscana e Ato Toscana Sud la città del Golfo ha ottenuto un contributo di un milione di euro per la realizzazione di isole ecologiche interrate nel centro cittadino. Una novità che rivoluzionerà nei prossimi anni il metodo di raccolta dei rifiuti che tanto sta andando bene nelle altre zone dove è stata provata. Una soluzione di gestione della raccolta dei rifiuti molto innovativa, che unisce funzionalità a qualità ambientale e valorizzazione dello spazio urbano. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di isole ecologiche costituite ciascuna da contenitori interrati per la raccolta dei principali rifiuti prodotti in ambito urbano. Una novità che consentirà di togliere dalla strada i cassonetti. Non solo: Follonica, insieme ai Comuni di Castiglione della Pescaia e Scarlino, è anche vincitrice di una quota parte del contributo di 1 milione di euro per l’acquisto di nuove forniture che permetteranno la riorganizzazione del servizio di raccolta. "Per Follonica si tratta di un risultato importantissimo – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – dopo il capoluogo di Provincia, Follonica è la città che ha ricevuto i finanziamenti più alti per dei progetti che andranno a incidere in modo significativo sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. I cassonetti interrati porteranno un servizio innovativo che si integrerà con le raccolte porta a porta.

Le isole interrate consentiranno anche la riduzione del degrado estetico e visivo dovuto alla presenza dei contenitori nelle strade della città". "Si tratta di un importante risultato ottenuto anche grazie al rinnovato rapporto con Ato Toscana Sud e le Amministrazioni comunali che lo compongono – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – Molti dei progetti oggetto di finanziamento sono già in corso d’opera come, ad esempio, la fornitura e l’installazione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato che entreranno progressivamente a servizio dei comuni della costa nord maremmana, fra cui proprio Follonica. Inoltre, sono felice che il comune abbia ottenuto anche un finanziamento per il progetto dedicato alle isole ecologiche interrate che consentirà un ulteriore passo in avanti al territorio in merito alla qualità dei servizi ambientali".