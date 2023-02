Nuove abitazioni, via libera E il Parco del Diversivo si allarga

Approvata nel Consiglio comunale di ieri la variante al piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale nell’area già in parte edificata tra via Svizzera e il centro commerciale Maremà. "Siamo certi che queste modifiche renderanno la zona della Cittadella ancora più bella – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata Fabrizio Rossi –. Diamo il via alle modifiche al piano di iniziativa privata che già prevede la creazione di nuove abitazioni, spazi verdi e parcheggi nella zona intorno a via Svizzera. Già nel 2018 erano state tolte previsioni di edilizia commerciale o direzionale, previste nel regolamento urbanistico datato 2013. Siamo certi che questo intervento porterà beneficio non solo alla zona, ma all’intera città, che potrà vantare un’altra area rinnovata e moderna".

E inoltre si allarga ancora il "Central Park" grossetano. "Siamo entusiasti di poter promuovere la crescita del Parco del Diversivo, uno spazio verde innovativo e importante di cui siamo molto orgogliosi – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. La giunta ha approvato il secondo stralcio del progetto esecutivo. La caratteristica di questo nuovo spazio sarà la possibilità di creare una fascia di impianti sportivi di nuova generazione che permetterà ai giovani e agli appassionati di allenarsi e praticare sport anche di squadra all’interno del parco. Siamo certi che i lavori si concluderanno nei tempi indicati, così da regalare alla città un luogo sostenibile, in cui le famiglie e gli anziani possano trascorrere il loro tempo libero".