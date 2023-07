Nuova vita per l’ex Aeronautica Cerulli: "Voglio trasferirci gli uffici e anche il palazzo comunale"

"Voglio trasferire il palazzo comunale e gli uffici all’ex Aeronautica". L’annuncio del sindaco Cerulli durante l’ultimo Consiglio, dove ha anche annunciato, che le case dell’acqua verranno privatizzate. "Al momento le tre case dell’acqua non funzionano – ha detto il sindaco –. Pensiamo di darle in gestione, l’accordo sarà fatto con una ditta esterna che penserà a tutto, compresa la manutenzione. Sarà un modo più pratico e veloce per ripristinare il servizio. Ci potrebbero comunque essere dei piccoli aumenti che non saranno un problema". Da parte dell’opposizione sarebbe però "un errore esternalizzare il servizio, porterebbe solo ad aumenti". Riguardo le linee programmatiche, Cerulli si ritiene "contrario che la casa della salute venga fatta in via Barellai – ha detto –. Questo perché in quella zona non ci sono parcheggi. Inoltre abbiamo spazio da utilizzare all’ex Aeronautica". Tante le novità che Cerulli propone, tra cui una "pista di go kart all’Aeronautica, così come il campo di calcio, tennis e altro nello spazio dedicato allo sport. Non dimentichiamo che l’attuale campo sportivo urbanisticamente è un parcheggio. Alle Piane invece vorremmo fare la pista di atletica. Vogliamo redigere quanto prima un nuovo piano strutturale e dei piani operativi. Perché faccio il sindaco? Io voglio fare qualcosa di importante e di grande. Ad esempio mettere in sicurezza il porto di Porto Ercole e far funzionare l’ex Aeronautica a Porto Santo Stefano; risolvere il problema dei parcheggi; fare dell’Argentario un brand conosciuto nel mondo. E abbiamo scelto di dare grossa autonomia a Porto Ercole". Sul Caravaggio "vogliamo fare qualcosa di importante per portare la gente in inverno – ha aggiunto Cerulli –. All’interno dell’Aeronautica inoltre potremmo fare uno spazio recintato per i mufloni e anche un cimitero per gli animali. Sempre nell’Aeronautica vorremmo trasferire gli uffici comunali, compreso il palazzo comunale, le scuole e gli asili e fare una cittadella sulle attività pubbliche. E una casa dedicata a Raffaella Carrà, una sorta di museo alternativo a quello del Caravaggio di Porto Ercole".