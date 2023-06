Nuova vita per il cinema Lavori quasi terminati

Veste nuova e vita nuova per il cinema-teatro di Castel del Piano. Dopo un inizio 2023 con non poche polemiche per via dell’inizio dei lavori di ristrutturazione in concomitanza con la nuova stagione teatrale adesso, dopo qualche mese, i frutti si iniziano a vedere. Al netto di tutte le polemiche, oggi il cinema teatro amiatino si presenta nelle condizioni ideali per ospitare gli spettacoli della prossima stagione teatrale e riprendere con nuove proiezioni. "I lavori al nostro cinema sono finiti - ha ricordato Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano - . Sono state rimosse le vecchie poltroncine e sono state installate quelle nuove. Sono stati inoltre realizzati nuovi bagni, compreso anche quello per disabili. Sono state abbattute le barriere architettoniche presenti ed è stato installato "un nuovo impianto voci". A questo punto si attende l’arrivo del nuovo video proiettore - prosegue - per poter essere pronti per l’autunno e dunque garantire nuove proiezioni". Ultima chicca, ricorda il vicesindaco, è l’insonorizzazione della parete confinante con un’abitazione di alcuni privati cittadini. "I lavori per realizzare questi interventi - prosegue Giglioni - ammontano a circa 120mila euro, una cifra importante ma fondamentale per rimettere in sesto un luogo caro alla cultura del nostro territorio". Il piccolo cinema-teatro di Castel del Piano si trova nel paese vecchio e dopo la chiusura dello storico cinema della cittadina amiatina, l’allora giunta guidata dal sindaco Claudio Franci lavorò perchè fu adattato a cinema il teatro del paese. Ne seguirono anni di proiezioni e serate dedicate al cineforum. Con lo scoppio della pandemia da Covid, come tutti i cinema d’Italia anche quello di Castel del Piano fu chiuso. Dopo la pausa estiva il Comune vorrebbe ripartire con le proiezioni e per assegnare la gestione del cinema l’amministrazione effettuerà un bando.

Nicola Ciuffoletti