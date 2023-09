Nuova vita a Ghirlanda. Rigenerazione urbana. Arrivano 574mila euro

Il Comune di Massa Marittima ha partecipato al bando per interventi di rigenerazione urbana per i comuni fra 5mila e 20mila abitanti, con un progetto di valorizzazione della frazione di Ghirlanda, che ha ottenuto un contributo a fondo perduto di 576mila euro, unico comune della provincia di Grosseto. "Ghirlanda è la storica stazione dalla quale partivano i treni verso la costa, – commenta il sindaco del Comune di Massa Marittima Marcello Giuntini – con questo progetto di valorizzazione tornerà ad essere una bellissima ‘stazione’ da cui partire per visitare con le bike, il territorio. Un progetto che sarà reso possibile grazie all’intervento pubblico del Comune sul tessuto urbano e alla sinergia con i privati, che stanno investendo sull’area, come ad esempio la società Bike Service che ha ristrutturato un immobile a fini turistico ricettivi e di servizio, e ha recuperato un altro fondo, nella piazzetta del Tordino, in cui ha realizzato il bike Shop. Siamo molto soddisfatti di questo contributo di 576 mila euro, attraverso il quale, con una compartecipazione economica, il Comune darà avvio alla parte pubblica degli interventi previsti dal progetto". Le risorse ottenute con la partecipazione al bando consentiranno al Comune di ristrutturare la "Fonte del Tordino" che è una fonte storica nel centro di Ghirlanda; di intervenire sull’illuminazione pubblica di via di Perolla con l’installazione di nuove luci a basso consumo, per l’efficientamento energetico. Inoltre, sarà recuperata la via dei Chiassarelli, storica direttrice di collegamento tra Ghirlanda e Massa Marittima trasformandola in un sentiero turistico percorribile a piedi ed in bici, che unirà il parcheggio scambiatore in corso di realizzazione nel capoluogo con la fonte del Tordino, punto di partenza per i percorsi di visita del territorio circostante. "Un intervento che rientra appieno nella visione di futuro che è stato delineato durante gli incontri del progetto ‘Verso Massa 2025’ - sottolinea ancora il vicesindaco Maurizio Giovannetti e assessore ai lavori pubblici- e che tiene conto dell’analisi che era stata effettuata dall’istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. . Puntare su questo segmento turistico significa investire nelle infrastrutture e nei servizi ed è quello che il Comune sta facendo in una visione pubblica condivisa con il privato, tesa a creare un vero e proprio ecosistema".