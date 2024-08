Nuova videosorveglianza. Più telecamere in città

Evoluzione del sistema di videosorveglianza che sta diventando uno degli strumenti più validi per la sicurezza in tutte le zone del territorio: cresce infatti in questi giorni il numero di telecamere in città. La giunta comunale ha approvato nell’ultima seduta la messa in opera di nuove telecamere di contesto e di lettura targhe in aree sensibili del territorio comunale. L’apparecchiatura infatti è molto utilizzata dalle forze dell’ordine per un controllo specifico di chi entra oppure esce dal capoluogo. I nuovi impianti verranno installati in piazza Pacciardi e nelle vie Emilia, Giulio Cesare, Castiglionese, Sauro (intersezione via Verga), Mazzini (nella zona del "Giardino della letteratura"). L’intervento sarà finanziato, in attesa dell’approvazione da parte della Prefettura, con circa 70mila euro del "Fondo unico di giustizia", lo strumento che il Governo ha varato qualche tempo fa per rendere le città più sicure e "controllabili". "Il nostro obiettivo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza e alla Mobilità Riccardo Megale – è quello di prevenire e contrastare i comportamenti che minacciano l’incolumità pubblica urbana che purtroppo in questo ultimo periodo sono aumentati in maniera considerevole. Inoltre, grazie a questi impianti, potremo vigilare con maggiore efficacia sul traffico, così da poter consentire la ricostruzione puntuale delle dinamiche legate a incidenti e reprimere le violazioni del Codice della strada". Proseguono dunque le politiche che mirano a incrementare la sicurezza. "Grazie agli impianti attualmente in servizio – proseguono sindaco e assessore alla sicurezza – possiamo agire con prove documentali su ampie porzioni del territorio: questo, unito alla stretta collaborazione tra gli organi di polizia preposti, facilita molte operazioni anche delicate e assolve un valore di assoluta deterrenza".