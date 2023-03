‘Nuova musica al Bianciardi’, ultimo atto

Volge al termine la seconda edizione di "Nuova musica al Bianciardi" progetto per imparare i linguaggi e le prassi esecutive del Jazz, ed ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Musicale di Grosseto. Dalle 18 di oggi, nell’Aula Magna del Polo "Luciano Bianciardi", in piazza De Maria, 31, si terrà il concerto finale del progetto "Nuova musica al Bianciardi", che quest’anno ha visto coinvolti anche studenti dell’Iis "Da Vinci", con laboratori loro dedicati, di coro e percussioni, tenuti dai docenti interni, in un’ottica di collaborazione. Un progetto che ha avuto molto successo e che ha aiutato molti ragazzi. Merito anche ai docenti che hanno partecipato a questo progetto, compresi quelli della scuola media coordinati dalla professoressa Laura Menchini. Ad esibirsi saranno gli studenti dei laboratori di coro (tenuto dalla professoressa Lorenza Baudo), di percussioni (tenuto dal professore Daniele Bove) e a seguire l’esibizione dei partecipanti al laboratorio jazzistico, diretti dal maestro Mauro Grossi, coordinatore del Dipartimento di musica jazz del Conservatorio "Mascagni" di Livorno, esperto esterno del progetto Referenti del progetto la professoressa Patriza Varone, il professore Andrea Coppini e la professoressa Gloria Mazzi.