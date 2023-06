Nuova illuminazione in tutta piazza Garibaldi

La città verso la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di piazza Garibaldi, cuore del centro storico cittadino. Il Consiglio comunale ha autorizzato con voto unanime l’amministrazione a contrarre un mutuo ventennale di 600mila euro per avviare il primo stralcio dei lavori che partiranno nei prossimi mesi e richiederanno un investimento di 670mila euro circa, dei quali 70mila coperti con i finanziamenti del Pnrr. Il progetto di illuminazione pubblica pensato per la piazza di Massa Marittima si basa sulla sostituzione dei vecchi corpi illuminanti, disomogenei e oramai obsoleti, con nuovi punti luce dalle performance più evolute in termini di qualità della luce, effetto e di risparmio energetico. In particolare, l’intervento riguarderà l’illuminazione della Cattedrale di San Cerbone e del Palazzo Vescovile, e poi del Palazzo Pretorio, sede dell’ufficio turistico e del museo archeologico; il Palazzo del Comune e Palazzo Malfatti, il Palazzo delle Fonti dell’Abbondanza.