Nuova Cadic. Cena per la Caritas

Tra le iniziative benefiche della Nuova Cadic Porto Santo Stefano, un appuntamento fisso è la cena a favore della Caritas. Cena che avrà luogo sabato 20 gennaio alle 20 nella sala San Giovanni Paolo II della chiesa al Pozzarello. Le bravissime cuoche e i cuochi della parrocchia hanno già ideato il ricco menu e aspettano chiunque voglia partecipare prenotandosi al numero 339/5458595. Un’occasione per stare insieme, gustare buoni piatti e, soprattutto, aiutare la Caritas che tanto si impegna per alleviare le situazioni difficili di famiglie che, purtroppo, sono sempre in numero crescente. E anche un’occasione per emozionarsi con la musica del Sisters and Brothers Choir Ensemble che, reduce dalla tournee natalizia, si esibirà alle 18.30 nella chiesa della Ss Trinità. Il coro è anche uno degli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa insieme ad Alocci, Banca Tema, Carrefour, Discount Centre e Picchianti, a cui va il ringraziamento della Cadic.