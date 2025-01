Numero unico per avere cure non urgenti

Il numero unico da chiamare per avere cure non urgenti è sempre l’116117, anche dirante queste festività. Lo ricorda l’Azienda Usl Toscana nord ovest che raccomanda di comporre il numero in caso di bisogni sanitari che non possono aspettare il normale orario di apertura di ambulatorio del proprio medico curante, come una febbre alta e improvvisa o la prescrizione di un antibiotico contro il mal di denti. Da novembre il 116117 è il numero unico per chiamare il servizio di continuità assistenziale (quella che una volta si chiamava ex guardia medica), servizio che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì, e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale.

"All’116117 rispondono sempre operatori formati e medici qualificati – spiega l’Asl – che sapranno indirizzare il paziente nel percorso più adatto al suo bisogno, sia che si tratti di avere una prescrizione per un farmaco, sia che si tratti di un caso che ha la necessità di un trasporto in ospedale. Quando la necessità non è urgente, la prima cosa da fare è chiamare sempre il 116117. Chi risponde saprà valutare il caso e informare il cittadino sulla cosa giusta da fare. A causa della ormai cronica carenza strutturale di medici non tutte le postazioni della continuità assistenziale potranno essere fisicamente coperte, ma saranno comunque prese in carico, con meccanismi differenziati in base alle criticità, dalle postazioni limitrofe coperte e attraverso la centrale operativa aziendale".