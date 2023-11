"Numeri preoccupanti. Territorio in forte crisi"

Un rendiconto che ha fatto discutere. "Presentare pubblicamente il rendiconto della propria attività – ha detto Annarita Bramerini, direttore generale di Cna Grosseto – è un’iniziativa importante con cui Inps dimostra trasparenza e inclusione e che denota attenzione nei confronti delle parti sociali che hanno un rapporto costante con l’istituto, come nel caso di Cna. I dati – aggiunge – confermano la fotografia della nostra provincia, dove il calo demografico si fa sentire più che altrove: numeri preoccupanti, perché confermano che sempre meno esiste il ricambio generazionale alla guida delle aziende. A fronte di chi chiude, perché giunto al termine del proprio ciclo, non c’è un’adeguata continuità".

"Il rendiconto sociale dell’Inps – ha aggiunto Monica Pagni, segretaria generale della Cgil di Grosseto – è la conferma di quello che diciamo da anni in merito alla situazione demografica della nostra provincia, che vede un alto indice di invecchiamento. Questo comporta un ruolo centrale dell’istituto nell’economia del territorio. Nonostante l’efficientamento degli uffici, preoccupa il calo progressivo del personale in servizio all’Inps: è la conseguenza della politica di disinvestimento sui servizi pubblici, dalla sanità alla previdenza. Una politica di taglio al lavoro pubblico che si ripercuote direttamente sui cittadini, in particolare in un territorio come il nostro, che vede un reddito medio in calo, inferiore a 15mila euro. Diminuirà di conseguenza anche l’importo delle pensioni future. Preoccupano inoltre l’evasione contributiva e l’evasione fiscale, che portano a una minore sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa situazione i cittadini-utenti hanno minori tutele". "Il rendiconto dell’Inps – ha chiuso Katiuscia Biliotti, segretaria generale della Cisl di Grosseto – serve anche alle organizzazioni sindacali per ragionare sulla situazione del nostro tessuto economico e produttivo e cercare quindi di fare proposte idonee a favorire la crescita. I dati presentati purtroppo non sono positivi. Il calo demografico, ad esempio, è una costante: non solo perché i giovani se ne vanno, ma anche perché non si fanno più figli. Inoltre il nostro territorio è caratterizzato da aziende piccole, che spesso non riescono ad ottenere dagli istituti bancari i finanziamenti necessari a crescere. Questo territorio non deve sopravvivere, ma ha bisogno di migliorarsi".