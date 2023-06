Nubifragio a Manciano Agriturismo allagato

La zona nord del territorio comunale nel pomeriggio di ieri è stata al centro di un violento nubifragio che ha causato gravi problemi ad un agriturismo e anche alla viabilità in varie strade provinciali e comunali.

La pioggia – violentissima – ha colpito soprattutto le zone di Saturnia, Poggio capanne, Fibbianello e Pian di Palma causando l’improvvisa piena del torrente Gattaia le cui acque hanno allagato alcune arterie stradali e un agriturismo, provocando seri disagi.

Si calcola che nel giro di pochissimi minuti siano caduti 57 millimetri d’acqua, quantità impossibile da far defluire in maniera tale da non causare problemi.

Immediata l’attivazione della squadra di Protezione civile della Misericordia che, insieme all’assessora Valeria Bruni, ha perlustrato le zone interessate dal nubifragio. E’ stata allertata anche la Provincia.