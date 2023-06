Novità per gli alloggi Erp "Serve l’housing sociale"

Assemblea a Follonica con gli assegnatari delle case popolari delle Colline Metallifere. "Oltre a chiamare a raccolta gli assegnatari degli appartamenti pubblici - spiega il segretario del Sunia maremmano, Antonio Terribile - abbiamo ritenuto opportuno invitare i sindaci delle Colline Metallifere proprio per sottolineare l’importanza del tema dell’housing sociale. Insieme alle altre associazioni di rappresentanza degli assegnatari di Cisl e Uil siamo decisi a tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’Erp, che per troppi anni è stato tralasciato da chi ha avuto e attualmente ha responsabilità di governo. Come testimoniano l’azzeramento del fondo integrativo per gli affitti, quello per le morosità incolpevoli e di ogni investimento per incrementare gli alloggi pubblici. La nostra mobilitazione non si fermerà fino a quando non porteremo a casa i risultati che ci siamo prefissi. Per questo mi auguro che gli assegnatari partecipino in gran numero alle nostre assemblee, per sostenere la nostra iniziativa".