Follonica (Grosseto), 28 luglio 2020 - Una donna di 90 anni è stata colta da malore mentre faceva il bagno nel mare di Follonica, in provincia di Grosseto. La donna è stata rianimata dai soccorritori del 118 che sono riusciti a far ripartire il battito cardiaco. Dopo i primi soccorsi, è stata traspèortata in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.

© Riproduzione riservata