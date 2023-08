Notti bianche: festa e divertimento Concerti, animazione e gastronomia

L’Amiata si prepara a due notti bianche ricche di concerti, attività per grandi e piccoli ed alcune novità. La prima Notte Bianca è questa sera a Santa Fiora, mentre sabato sarà il momento di Castel del Piano. Ma andiamo per ordine. Questa sera musica, stand gastronomici e animazione invaderanno le vie dl centro storico di Santa Fiora. Nel comune amministrato dal sindaco Federico Balocchi La Notte Bianca è organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune, del CCN di Santa Fiora e delle associazioni del territorio. Il programma è ricco, le attività iniziano a partire dalle 18.30, in piazza Garibaldi, con l’animazione per bambini. Dalle 19 musica dal vivo e apertura degli stand gastronomici nelle piazzette del centro storico: in piazza dell’Olmo la Proloco; in piazza San Michele la Corale Padre Corrado Vestri e la Filarmonica Gioberto Pozzi; in piazza Carducci la Contrada di Santa Fiora; in piazza Arcipretura MTB Santa Fiora; in via dei Forni gli Arcieri di Santa Fiora, in via Carolina Rosso di Sera. Dalle 22.30 la serata prosegue in piazza con Kartika club. "Attendiamo anche in questa edizione della Notte Bianca migliaia di visitatori come è sempre avvenuto negli anni precedenti – prosegue l’assessore al Turismo Azzurra Radicchi –considerando che a Santa Fiora c’è molto movimento, sia grazie all’importante mostra, appena terminata, che abbiamo organizzato esponendo "La Madonna di Santa Fiora di Luca della Robbia", un evento che sicuramente ha contribuito ad accendere i riflettori sul nostro territorio". A proposito della mostra terminata da poco il sindaco Balocchi ha aggiunto: "È stato un evento culturale di arricchimento per tutti, mi ha sorpreso vedere quanta attenzione è stata prestata per questa opera straordinaria". Tornando sul tema della Notte Bianca, quella di Castel del Piano è un appuntamento molto atteso. Dalle 18 le vie del centro si riempiranno di vita e risate, di stand con il Mercatino artigianale, di spettacoli luminosi, di musica live con le Street band, di artisti del make up esperti di TruccaBimbi e ballerini con la Baby dance. Si balla tutta notte ma soprattutto sarà possibile degustare buon cibo di strada per tutti i gusti. La Notte Bianca a Castel di Piano è organizzata dalla Nuova Pro Loco Castel del Piano e Centro Naturale Castel del Piano, in collaborazione con il Comune.

Nicola Ciuffoletti