"Notte Visibile della Cultura a Grosseto: Cercasi volontari, c'è tempo fino a domani"

Sabato 23 nel centro storico di Grosseto torna la "Notte visibile della cultura", la manifestazione d’arte e animazione culturale urbana del Polo culturale Le Clarisse, giunta alla dodicesima edizione. E, come vuole la tradizione, Fondazione Grosseto Cultura offre la possibilità di partecipare all’evento come volontari e contribuire all’organizzazione della serata: tutte le informazioni sono contenute in un bando pubblicato su www.fondazionegrossetocultura.it e www.clarissegrosseto.it. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino a domani, inviando una mail a [email protected] indicando nome e cognome, età, residenza e telefono. Il bando è rivolto ai soli maggiorenni. I volontari affiancheranno il personale di Fondazione Grosseto Cultura in vari ambiti di intervento, come il punto informazioni e la divulgazione del materiale promozionale, la gestione del flusso dei visitatori, la sorveglianza e il coordinamento degli eventi. La fascia oraria di impegno sarà - indicativamente – dalle 17.30 a mezzanotte; gli organizzatori struttureranno un programma di turni affinché sia garantita la copertura di ogni evento della manifestazione. Ogni volontario avrà un buono pasto da consumare.