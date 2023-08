Notte di paura sulle strade Incidenti, due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite in maniera grave in due incidente stradali accaduti nella notte fra mercoledì e ieri tra Orbetello e Monte Argentario e sulla litoranea di Capalbio.

Il primo è successo poco dopo le 23 sulla strada che costeggia Burano, nel territorio comunale di Capalbio, fra le località Scalo e Chiarone.

Due le persone rimaste ferite: un uomo di 65 anni, portato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso, e un uomo di 47 anni portato in codice 2 al Misericordia, a Grosseto. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce rossa di Capalbio.

I due uomini stavano viaggiando in sella ad una moto quando, per cause che dovranno in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono finiti fuori strada, ma non risulta possa esserci stato il coinvolgimento di un altro veicolo. Non è escluso che ha causare la sbandata possa essere stato un animale che ha improvvisamente attraversato la strada, fenomeno non raro nella zona dove spesso si notano cinghiali e caprioli.

Il secondo incidente, invece, si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte sulla strada "440" e il personale del "118" ha dovuto soccorrere cinque persone. Il più grave è un uomo di 37 anni, meno preoccupanti invece le condizioni di un uomo di 57 anni e di un ragazzo di 18 e di altri due feriti. Sono stati trasportati tutti nell’ospedale "Misericordia", a Grosseto.

Si sono scontrati due veicoli, un furgoncino Nissan ed una Jeep Renegade, entrambi andati distrutti. Per i soccorsi sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Porto Santo Stefano e di Albinia, della Croce rossa di Orbetello e l’ambulanza proveniente da Capalbio, mentre i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Orbetello.

Il traffico è rimasto bloccato sulla statale per un paio di ore sino alla rimozione dei veicoli portata a termine dal personale dei "Fratelli Pazzaglia" di Orbetello. Traffico deviato sulla strada provinciale di Giannella nei due sensi di marcia.