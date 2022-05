Notte dei Pirati di Porto Ercole, in migliaia per la grande festa

Porto Ercole (Grosseto), 8 maggio 2022 - E’ tornato dopo un paio di anni di forzata assenza, l’evento, a Cura del Comitato Organizzatore di Porto Ercole, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, «La Notte dei Pirati».

Fra tradizioni e storia locale, costumi artistici ed artigianali di grande fattura, la rievocazione storica, molto ben riuscita ha riproposto quei tempi che furono, quando i pirati, soprattutto saraceni battevano le coste del sud della Toscana, per depredare e catturare persone per portarle in schiavitù in Nord Africa. Un evento molto ben riuscito ed organizzato, che ha richiamato centinaia e centinaia di turisti, nella bellissima cittadina costiera di Porto Ercole.

Come nelle precedenti edizioni, il servizio di prevenzione e di primo soccorso è stato curato da Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, con propri operatori volontari. La Cri, organizzazione di volontariato riesce sempre ad esprimere con propri volontari una serie di servizi sul territorio ed in tutta Italia.

Michele Casalini