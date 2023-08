"Note e Cuori a Gavorrano: Erminio Sinni suona per solidarietà"

Al Teatro delle Rocce ancora una serata di grande musica, ma questa volta per solidarietà. Sul palco l’artista locale Erminio Sinni per un appuntamento a cui collaborano tante associazioni cittadine. La giunta comunale vuole promuovere iniziative di solidarietà capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità ed allo stesso tempo offrire un supporto alle relative famiglie che spesso si trovano ad affrontare da sole le difficoltà quotidiane. Ed allora ecco che scatta la volontà di voler organizzare un’iniziativa dal titolo "Note e Cuori. Mai più soli", che avrà lo scenario del Teatro delle Rocce , con un concerto per raccogliere fondi da destinare all’organizzazione di attività destinate a bambini e ragazzi affetti da disabilità grave. Sul palco Erminio Sinni, che ha accolto positivamente l’iniziativa e si è offerto di esibirsi gratuitamente al Teatro delle Rocce oggi alle 21. L’artista, sostenuto da sponsor privati, si è impegnato ad occuparsi personalmente, coprendone le spese, dei cachet e dei rimborsi ai componenti della sua band, del trasporto ed eventuale noleggio della strumentazione musicale necessaria, del noleggio del service audio ed alle luci, nonché della predisposizione grafica del materiale promozionale e della sua stampa. Da parte del Comune sono state coinvolte le associazioni gavorranesi che hanno garantito il loro sostegno e la loro collaborazione a partire dalla Proloco, a cui si affiancano l’Auser, l’Avis di Gavorrano e Scarlino, la Cri Comitato di Gavorrano e Ravi, , per l’assistenza sanitaria gratuita durante il concerto. Presenti anche la Proloco di Bivio di Ravi e Potassa, la Vab, la Federazione Cacciatori e la Iron Mamme.