Nonostante rinvii e maltempo si è svolta Bicincittà

"Sapevamo che per il meteo e per il periodo ormai estivo non avremmo potuto avere molti partecipanti. Ma era comunque importante riuscire a organizzare anche quest’anno l’evento". Così il presidente Sergio Perugini sull’edizione 2023 di Bicincittà che il comitato, non senza difficoltà, è riuscito a realizzare. Dopo i rinvii per pioggia anche sabato il maltempo ha colpito Grosseto, ma una cinquantina di appassionati delle due ruote hanno comunque voluto essere al via della tradizionale pedalata ecologica benefica targata Uisp.