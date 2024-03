Nonno Moreno non molla: il suo orto resiste!

Nonno Moreno ha il suo bell’orto che coltiva da anni con tante soddisfazioni, anche lui ha dovuto fare i conti con il cambiamento climatico.

Ci ha raccontato che il suo orto invernale riusciva ad annaffiarsi attraverso le piogge. Oggi la mancanza di piogge in quei mesi ha portato Moreno a sopperire con un impianto a goccia. L’acqua la prende da un laghetto di sua proprietà che raccoglie acqua piovana. Anche questo ha subìto siccità perchè d’estate fa molto più caldo e tende a prosciugarsi più velocemente. Per fortuna le piogge di questi giorni sono riuscite a renderlo più ricco d’acqua, ci volevano proprio!

Nonno Moreno, ha fatto caso se sono aumentati gli insetti in questi anni?

"Sì, ci sono insetti diversi: un vermetto piccolo che mangia le foglie del cavolo, prima non c’era, e dobbiamo sempre sorvegliere e ripulire l’ortaggio dalla sua presenza. Anche nel nostro pescheto non si raccoglie più niente per l’attacco di insetti in agosto e settembre" .

C’è anche il problema delle gelate, che attaccano l’orto magari dopo un periodo di clima mite.

Coraggio Moreno, non mollare, ancora i tuoi nipoti vogliono godere della tua verdura fresca!