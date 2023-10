Nonna Ortensia compie cento anni, gli auguri del sindaco

L’Argentario ha una nuova centenaria. Ortensia Vitiello ha festeggiato il secolo di vita, 100 anni passati in grande allegria. Come allegra è stata la sua festa di compleanno, tenuta giovedì sera nella sua abitazione a Porto Santo Stefano in via Marconi, assieme a tantissimi invitati: presenti ovviamente i figli, i nipoti e i bisnipoti, ma anche le molte amiche di Ortensia che non potevano mancare a un avvenimento speciale come questo. Così come non poteva mancare l’amministrazione comunale. Il sindaco Arturo Cerulli e l’assessore alla sanità, al sociale e alla pubblica istruzione Paola Pucino hanno festeggiato con lei un traguardo speciale che vale non solo per la diretta interessata, ma anche per tutto il territorio. E le hanno donato, da parte dell’ente e di tutti i residenti, un bel mazzo di fiori e una targa per ricordare un compleanno così speciale. Agli auguri da parte di tutti i cittadini del Comune di Monte Argentario si unisce anche la redazione de La Nazione.