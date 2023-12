Non riusciranno a rovinare la forza del Natale

Vandali in azione contro i segni del Natale a distanza di una settimana. Sette giorni fa toccò ai presepi di Batignano, questa volta i vandali se la sono presa con gli addobbi natalizi di corso Umberto a Porto Santo Stefano. In questo secondo caso sono stati sicuramente dei ragazzi, perché le loro immagini sono state riprese dalle telecamere. Probabilmente lo erano anche i vandali di Batignano. Una bravata verso cose realizzate da persone gratuitamente perché ne godessero gli altri, altrettanto gratuitamente. Disponibilità, generosità, parole che a qualcuno di questi ragazzi potranno risultare antiche ma che danno forza a quel Natale che non riusciranno a rovinarci.