"Non potevamo aspettare il Distretto biologico della Maremma"

I Comuni di Sorano, Pitigliano, Castell’Azzara, Semproniano e Roccalbegna sono impegnati a dar vita a un nuovo distretto biologico. Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni e il consigliere delegato all’agricoltura, Giorgio Giulietti intendono però mettere "i puntini sulle i", anche in relazione all’altro distretto biologico, quello della Maremma. "I distretti non hanno come obiettivo solo quello di sostenere le aziende biologiche e di incoraggiarne la nascita di nuove ma anche di contribuire a far crescere la qualità di tutta l ‘agricoltura e a renderla maggiormente competitiva – spiegano – . Il Distretto Biologico della Maremma, già costituito e operativo, rappresenta una importante realtà. Fino alle recenti dichiarazioni del suo presidente e sindaco di Grosseto, i sette Comuni che lo costituiscono hanno operato come una sorta di numero chiuso. Scelta legittima ma nel frattempo di una possibile apertura, tutta da verificare per i modi e i tempi di eventuali nuovi ingressi, le aziende dei nostri territori non potevano stare ad aspettare". Vanni e Giulietti poi proseguono: "Siamo consapevoli che il Distretto della Maremma rappresenta una sorta di corazzata alla quale auguriamo buon viaggio, noi cercheremo di realizzare un naviglio agile e veloce, con obiettivi realistici". Poi un commento sulla scelta del comune di Manciano di aderire al distretto Maremma: "Il distretto a cinque, significa dar vita a un filo conduttore fra i Comuni le aziende biologiche e non – proseguono – il settore della trasformazione e le attività enogastronomiche. Sarebbe stata importante la partecipazione del Comune di Manciano che ha fatto invece una scelta diversa ovviamente del tutto legittima".

Per il sindaco Vanni e il consigliere Giulietti quella di Sorano, Pitigliano, Castell’Azzara, Roccalbegna e Semproniano è una scelta doverosa e coraggiosa.