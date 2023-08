Non ci sono più medici di base "Il problema è annoso A pagare sono i cittadini"

di Angela Gorellini

La professione è faticosa, le incombenze burocratiche sono tante, le retribuzioni non sono ritenute allettanti, i contenziosi legali sono in aumento e i medici di base, così, scarseggiano. A Grosseto e provincia i posti vacanti sono 29 e alla pubblicazione dell’elenco da parte della Regione hanno risposto in 10.

Numeri che non sorprendono la presidente dell’Ordine dei medici Paola Psqualini. "E’ un problema che esiste da tanto tempo - spiega - e che abbiamo spesso denunciato. Il dispiacere più grande è che a patire il disagio siano i cittadini, oltre i medici che hanno un numero maggiore di pazienti".

Allungando il tiro alla sanità ospedaliera, non sono passate inosservate le dichiarazioni del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha parlato di "carichi di lavoro insostenibili", in considerazione anche dell’arrivo di tanti turisti, di "medici che fuggono in cerca di nuove sistemazioni", di "tempi di attesa al Pronto soccorso allungati", senza dimenticare il problema delle liste di attesa che "hanno cadenza più che mensile". "Sul problema dei carichi di lavoro non posso che essere d’accordo - dice lPaola Pasquini -: i medici sono pochi, anche in considerazione delle ferie, e si trovano a lavorare anche 12 ore al giorno per sopperire alle richieste. Per quanto riguarda il Pronto soccorso mi risulta invece che su Grosseto non si registrino grandi attese: d’altra parte ci sono dei tempi tecnici da rispettare".

Spigolosa la questione ’liste d’attesa’. "L’argomento meriterebbe una lunga riflessione - chiude la presidente dell’Ordine -. Sarebbe importante che i cittadini facessero delle richieste appropriate , per il bene di chi ha veramente bisogno di visite". Servirebbero, insomma, cultura ed educazione sanitaria.