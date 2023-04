"Non ci resta che ridere" La rassegna al Cineclub

Una commedia sorprendente, ma anche una storia d’amore scoppiettante. Un film di rapina divertente con protagonisti i belli quanto bravi e talentuosi Louis Garrel e Noémie Merlant. Trionfatore ai recenti Premi César 2023 con 9 nomination e due premi vinti. Tutto questo lo potrete trovare venerdì al Piccolo Cineclub Tirreno. Sarà in programma, in prima visione a Follonica, "L’innocente di Louis Garrel" - secondo appuntamento con la commedia - Rassegna "Non ci resta che ridere". Una "irresistibile commedia romantica, leggera e piena di humour. Un piccolo bijou di cinema che fa venir voglia di continuare a seguire le vicende del suo attore regista e che è come un buon bonbon che si gusta e di cui si conserva un piccolo sapore di dolcezza e felicità, sognando di gustarne presto un altro ancora" "è la perfetta congiunzione astrale tra commedia sentimentale e film di rapina". È divertente, malinconico, arguto, con una bella ambientazione e una sceneggiatura perfettamente costruita.