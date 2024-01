"Non ci resta che ridere". I prossimi eventi del festival comico

Riprenderà il via domenica 14 il festival "Non ci resta che ridere" giunto alla quattordicesima edizione. Dopo l’anteprima con lo spettacolo fuori concorso "Il fatto non sussiste" portato in scena dalla compagna "Instabile dei dintorni" di Roccastrada, a salire sul palco del teatro degli Industri (inizio alle 17) saranno gli attori della compagna grossetana "Ripartiamo da qui" con "Fumo negli occhi" di Faele e Romano, per la regia di Patrick Jean Scattolin.

La rassegna proseguirà poi domenica 14 febbraio con "Tango, monsieur?" di Aldo Lo Castro (regia di Nicoletta Terzano) con il laboratorio teatrale "Su il sipario" di Orbetello (inizio alle 17); domenica 10 marzo con "47 morto che parla" di Giacomo Moscato (che ne è anche il regista) con gli attori del laboratorio teatrale "Ridi Pagliaccio" (doppio spettacolo: alle 17 e alle 21); domenica 21 aprile con "Cose tursche" di Samy Fayad (regia di Claudio Matta) della compagnia "Il Teatraccio Dlf" (alle 17 e alle 21) per poi concludersi domenica 12 maggio (alle 17 e alle 21) con "Shakespeare a cinque" con "I Teatranti" di Fabio Cicaloni. Quest’ultimo spettacolo è fuori concorso.