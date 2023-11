Il Festival del teatro comico e tragicomico di Grosseto, "Non ci resta che ridere" cambia il direttore artistico. Dopo 13 anni di direzione, Giacomo Moscato passa il testimone al presidente della Fita Fabio Cicaloni che il prossimo 3 dicembre darà avvio alla stagione teatrale non professionistica più nota ed acclamata della provincia di Grosseto. "Sono stati tredici anni di enormi soddisfazioni – ricorda Moscato - anni in cui il festival si è consolidato sempre di più, macinando record e raccogliendo unanimi consensi".

"La nostra amatissima rassegna riparte nel segno della continuità – commenta Fabio Cicaloni – perché il grande lavoro svolto da Giacomo in tutti questi anni non può che proseguire con me, senza dover aggiungere molto". L’unica differenza rispetto alle ultime edizioni sarà il ritorno di una giuria tecnica, che affiancherà il voto degli abbonati. Prestissimo pubblicheremo il programma di questa stagione, sarà una rassegna ancorata al territorio e con un inizio molto particolare, ovvero uno spettacolo fuori concorso per ricordare il disastro della miniera di Ribolla".

Il Festival "Non ci resta che ridere!", organizzato dalla Fita Grosseto, co-organizzato dal Comune di Grosseto e prodotto dalla Compagnia "I Teatranti di Fabio Cicaloni", anche per questa edizione avrà la sponsorizzazione di Banca Tema.