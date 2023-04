Non c’è che da scegliere tra arte antica, moderna e contemporanea

Musei aperti, visite guidate, laboratori, escursioni e tanto altro. Il Sistema Musei di Maremma si prepara per accogliere i visitatori per il lungo ponte che arriva fino a martedì 25 aprile, Festa della Liberazione. A Grosseto i due musei della Fondazione Grosseto Cultura, il Polo Culturale Le Clarisse (0564 488066; [email protected] ) e il Museo di Storia Naturale della Maremma, (0564 488571; [email protected] ) sono aperti fino a martedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Tra gli eventi in programma al Museo di Storia Naturale oggi alle 17 visita guidata gratuita e biglietto d’ingresso ridotto a 3 euro (gratis per under 14 e over 65). Fino a domenica 7 maggio nel Polo le Clarisse si può visitare la mostra: "Grosseto 900 – Carlo Levi, Renato Guttuso, Ernesto Treccani". Sempre a Grosseto il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma è aperto lunedì 24 dalle 10.30 alle 17 e martedì 25 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’area archeologica di Roselle (tel.0564 402403), apre al pubblico dalle 9.45 alle 18 con i suoi splendidi mosaici e vestigia architettoniche di epoca etrusco romana. A Castiglione della Pescaia il giardino d’arte Viaggio di ritorno dell’artista Rodolfo Lacquaniti è aperto con visite guidate insieme all’artista ( prenotazioni: [email protected] ). A Vetulonia il Muvet, Museo Civico Archeologico è sempre aperto dalle 10 alle 18. Anche l’Area Archeologica Nazionale di Vetulonia è aperta lunedì e martedì: Costa Murata dalle 9.45 alle 13 e la tomba etrusca della Pietrera dalle 14.30 alle 18.30, (tel. 3356538242). La Polveriera Guzman Museo Archeologico di Orbetello è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; il Museo Archeologico Nazionale e Antica città di Cosa ad Ansedonia dalle 9.45 alle 18.45. A Porto Ercole l’Orto Botanico Corsini, è aperto tutti i giorni fino al 30 aprile alle ore 18 (prenotazioni 328 9540685).