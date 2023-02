"Non basta investire sulle mura ma su professionisti e tecnologie"

di Matteo Alfieri

Emergenza-urgenza, continuità assistenziale e servizi socio-sanitari. Sono stati questi i tre filoni su cui si basa la riforma della sanità territoriale che la Regione Toscana sta delineando, alla luce delle delibere 1424, 1425, 1508. Le linee di indirizzo in via di attuazione sono state presentate e condivise oggi al seminario "Gli obiettivi della sanità toscana", all’auditorium dell’ospedale Misericordia. Protagonista della riforma è la persona, il cittadino contestualizzato nel proprio territorio. Gli obiettivi infatti mirano a rendere più efficienti, efficaci e capillari i servizi che rientrano nelle più ampie tematiche in discussione, per garantire maggiore prossimità e quindi equità di accesso alle cure e all’assistenza socio-sanitaria, migliore integrazione grazie alla collaborazione in rete tra i professionisti sanitari del territorio, ma anche con la comunità, le istituzioni, il volontariato, le associazioni, i comitati di partecipazione. Una migliore organizzazione del sistema territoriale genera effetti positivi anche sul funzionamento degli ospedali, in un circolo virtuoso di efficientamento delle risorse e di ottimizzazione delle risposte sanitarie ai bisogni di salute della popolazione.

Il direttore generale Antonio D’Urso spiega come la Asl Toscana sud est intende dare gambe alle riforme presentate: "E’ stato un appuntamento importante. Temi su cui la Regione è intervenuta con le tre delibere. La Sud est è un’azienda territorialmente enorme, gli obiettivi che avevamo, che abbiamo e che avremo è portare la sanità più vicina ai cittadini. Investimenti su strutture e tecnologie, che consentano la presa in carico, sviluppo e potenziamento della rete dei servizi, sono i nostri obiettivi. Non basta investire sulle mura – chiude D’Urso – bisogna canalizzare le risorse anche sui professionisti e sulle tecnologie, diagnostiche e informatiche. Le proposte di oggi andranno avviate solo dopo aver realizzato una fase di ascolto. Noi, come Area vasta, faremo incontri ad hoc con la Conferenza aziendale dei sindaci, gli organismi di tutela e Comitati di partecipazione".

Ha chiuso la giornata il presidente della Regione Eugenio Giani. "Lavoreremo con impegno per aumentare l’offerta dei servizi sul territorio e cercheremo di farlo anche approfittando del fatto che il Pnrr ci dà risorse per nuovi investimenti, come 77 case di comunità, 30 ospedali di comunità, quale risposta alla lunga degenza – ha detto Giani –. Dobbiamo sentirci tutti parte di una squadra, avere la consapevolezza che la sanità toscana significa espressione di un mondo dove lavorano più di 100mila operatori".