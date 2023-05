Noi per Gavorrano "Al Bilancio ci sarà un assessore esterno"

Andrea Maule si candida a sindaco con la lista "Noi per Gavorrano", sostenuto da tutto il centrodestra unito.

Il territorio comunale gavorranese è molto vasto con , tante frazioni.

"La mia volontà e di unire il territorio, di renderlo maggiormente omogeneo nel sentimento generale, e questa volontà è confermata dalla scelta dei 12 candidati consiglieri, rappresentativi di tutte le realtà. Questo mi consentirà di avere in Consiglio, o comunque nello staff del sindaco, una completa rappresentanza del territorio. I cittadini, di ogni frazione, sapranno di avere un rappresentante, un riferimento, dentro all’Amministrazione".

In termini di sicurezza cosa pensa di fare?

"Un vigile in ogni frazione è impensabile. Per la Polizia municipale abbiamo la ferma volontà di incrementare il numero delle unità. Da subito un agente in più, per poi nel tempo incrementare il corpo con almeno un’ulteriore unità. La Municipale deve presidiare il territorio e lo deve fare con continuità; consentirà il contrasto alle numerose piazze di spaccio, sarà deterrente per chi oggi transita nei nostri paesi a folle velocità incurante del pericolo, sarà organo di vigilanza verso chi abbandona i rifiuti. Più agenti di polizia municipale vuol dire più sicurezza e più decoro".

E sulla Giunta ha già un’idea?

"La scelta della Giunta terrà conto di vari aspetti. Distribuzione geografica degli assessori, numero di preferenze prese, competenze tecniche e professionali. Intendo costituire una Giunta di elevata caratura, con persone capaci di gestire autonomamente, ed impeccabilmente, le singole materie attribuite loro. Per il Bilancio, ruolo chiave in un Comune come Gavorrano, mi avvarrò di un assessore esterno. Su questo aspetto ho la consapevolezza di potermi giocare una carta importante, quello che si potrebbe definire l’asso nella manica".

Economie sul territorio, posti di lavoro come intende muoversi?

"Ritengo che i settori trainanti del nostro territorio siano agricoltura ed artigianato. Con azioni mirate dobbiamo incentivare lo sviluppo di questi due settori, che creino occupazione stabile sul nostro territorio. Ai due settori trainanti vi si affianca il turismo, sul quale dobbiamo concentrare i massimi sforzi nel trovare linee di destagionalizzazione, come può essere ad esempio il turismo sportivo. Ritengo che il turismo a Gavorrano sia ancorato allo scarso sviluppo imprenditoriale. Incentiveremo lo sviluppo agricolo ed artigianale, e ne beneficerà certamente anche il turismo".

Quale obiettivo si porrà di centrare nei primi 100 giorni di governo?

"Neii primi 100 giorni concentreremo gli sforzi nel definire un piano di intervento globale per il recupero e la cura degli spazi verdi e del patrimonio pubblico. Il piano consentirà di attuare degli interventi programmatici puntuali ed efficaci perché Gavorrano, e tutte le sue frazioni, riescano a raggiungere e a mantenere nel tempo alti standard di decoro.

R. P.