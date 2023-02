"Noi ambientalisti presidio necessario con queste logiche"

La storia dell’inquinamento dei fossi intorno alla città parte da lontano. "Dalle analisi effettuate da un laboratorio certificato e abilitato di Grosseto nel 2019 – inizia Anna Bardeli per Italia Nostra – furono trovati grandi concentrazioni di nitrati. Concentrazioni fino a dieci volte superiori i limiti previsti sia delle norme che disciplinano gli scarichi in acque superficiali sia delle norme che disciplinano le bonifiche dei terreni inquinati". L’iter dell’esposto però fu fermato dalle deduzioni di Arpat con i magistrati che furono costretti ad archiviare. "Nonostante il triste esito di questo esposto, voglio citare le incoraggianti parole di un magistrato del Tribunale di Grosseto che, in un’ordinanza di archiviazione di un procedimento penale, ha scritto che ’Nelle società moderne il controllo da parte dei cittadini è indispensabile, soprattutto nel campo delle scelte ambientali; il diritto di critica costituisce un’irrinunciabile espressione di controllo democratico, presidio sempre più necessario nelle società attuali sempre più piegate alla logica del profitto".