Noemi Bruno pronta per stupire la piazza Ama la danza

Il rione Capannino ha puntato tutto su una reginetta davvero giovane e bella per questa edizione del carnevale che domenica ha effettuato la prima sfilata: si chiama Noemi Bruno, ha 18 anni, e frequenta il liceo linguistico. E’ anche una follonichese doc. La sua grande passione è la danza, attività che pratica da quando di anni ne aveva 13 anche con ottimi risultati. Questa è dunque la sua prima grande occasione per farsi notare quando ballerà come prima donna sul palco del rione Capannino. "Amo andare in palestra – ha iniziato la reginetta Noemi Bruno – e soprattutto ballare insieme ai miei amici. Nel 2020 sono entrata nel rione Capannino, poi il Covid ha fermato tutto e quest’anno finalmente mi hanno scelto come reginetta. Spero innanzitutto di divertirmi sul carro insieme agli amici e con le mie amiche del rione. Aspettiamo questa festa davvero da tanto tempo. I due anni di stop ci hanno fatto capire che bisogna vivere la vita in tutte le sue sfaccettature senza pensare a quello che accadrà domani. Ecco perchè mi aspetto domenica che sia una giornata davvero bella e all’insegna dell’allegria e della spensieratezza anche perchè il rischio è quello di doversi prendere troppo sul serio. E non va assolutamente bene". Spera davvero che sia una edizione da ricordare: "Ho visto i carristi quanto hanno lavorato alla realizzazione del carro e anche del bozzetto. Quindi dobbiamo necessariamente fare una bella figura per portare in alto i colori del nostro rione".