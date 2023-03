Nodo gessi rossi Nuova discarica provvisoria all’interno dello stabilimento

"In merito alla richiesta da parte di Venator Italy di un’area di proprietà del comune di Scarlino sita all’interno dello stabilimento, da utilizzare come sito di discarica temporanea dei gessi rossi, Fratelli d’Italia Scarlino ha fattivamente collaborato con il suo voto, all’approvazione del provvedimento nel consiglio comunale". E’ quanto afferma Paolo Raspanti di Fratelli d’Italia Scarlino. La questione dei gessi rossi torna dunque alla ribalta: dopo il no della Regione allo stoccaggio (prima va trovato necessariamente un luogo idoneo) adesso la mano tesa arriva dall’Amministrazione comunale di Scarlino che ha pensato di "allungare" i tempi.

"Abbiamo tuttavia rimarcato e fatto mettere a verbale, – prosegue – che Venator, pur essendo a conoscenza da tempo dell’imminente esaurimento della cava di Poggio Speranzona a Montioni ha colpevolmente ritardato tutte quelle operazioni e quegli investimenti indispensabili per dare continuità operativa alla produzione del TiO2, a partire da tutte quelle azioni necessarie a ridurre i volumi dei gessi. Questi ritardi, hanno portato all’attuale situazione di crisi aziendale, con riduzione ai minimi termini della produzione e susseguente cassa integrazione per diversi dipendenti con il loro paventato licenziamento". "È di tutta evidenza che l’obiettivo di tutte le forze politiche e sociali del territorio, a partire da Fratelli d’Italia, – prosegue Raspanti – sia quello di dare continuità produttiva alla società e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma ponendo come prioritari gli interessi del Comune di Scarlino e dei suoi cittadini, con una particolare attenzione ai risvolti ambientali. Abbiamo pertanto insistito e fatto mettere a verbale che Venator debba prendere precisi impegni nei confronti del Comune di Scarlino, a partire proprio dalla temporaneità dello stoccaggio dei gessi nell’area di proprietà comunale con l’assicurazione che saranno a cura e spesa di Venator Italy tutte le eventuali operazioni di bonifica del sito in questione".

Nei giorni scorsi c’erano state diverse riunioni da parte dei lavoratori che si erano riuniti in assemblea per conoscere il futuro vista anche l’idea da parte dell’azienda di licenziare 40 lavoratori. Va ricordato che sono oltre mille i lavoratori (considerati anche quelli dell’indotto) che vivono grazie alla piana industriale del Casone. Una boccata d’ossigeno dunque, anche se la soluzione definitiva deve essere trovata al più presto.