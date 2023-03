"No alla centrale geotermica" Le reazioni al progetto Stribugliano

"Ci stiamo mobilitando per capire come e cosa voglia fare la Gesto". A parlare è Monia Pastorelli, di Salaiola, piccola frazione di Arcidosso e lo fa a nome di un gruppo di cittadini preoccupati per il nuovo permesso di ricerca geotermica denominato "Stribugliano", presentato in Regione dalla società Gesto. L’area interessata alla ricerca supera i 70 ettari, nel mezzo ci sono foreste, boschi, parchi e anche piccoli paesi, ad esempio su questa superficie si trova il borgo Salaiola, primo borgo Naturalistico d’Italia. "A Salaiola – ricorda Pastorelli – la maggior parte degli abitanti hanno firmato un protocollo etico attraverso il quale si impegnavano con azioni concrete a mantenere intatto l’aspetto naturalistico del posto". Tra i cittadini c’è chi vede questo progetto di ricerca come una minaccia all’equilibrio ambientale raggiunto. "Il progetto – prosegue - ricalca quello denominato "Monte Labbro", presentato nel 2013 e respinto dal Tar nel 2019 grazie al ricorso dei residenti di Monticello, Salaiola e del comune di Cinigiano. L’obiettivo, come allora, sarà quello di costruire una centrale a ciclo binario; poche le modifiche rispetto al progetto respinto che riguardava l’area tra Salaiola e Monticello". Poche le differenze come ha sottolineato Pastorelli tranne il raddoppio della potenza che è prevista in 10 megawatt. "Al momento sono previste indagini superficiali sul territorio di Arcidosso. Le carte che si possono consultare sul sito della Regione lasciano presupporre che la Gesto abbia tutte le intenzioni di realizzare una centrale. "Siamo convinti – conclude Pastorelli – che la vocazione del nostro territorio non sia quello di un futuro polo industriale geotermico ma, passi attraverso la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturale; della promozione dell’artigianato locale e delle produzioni agroalimentari, quali elementi caratteristici dell’identità di un luogo che ha un patrimonio davvero inestimabile". "Anche in relazione al "Progetto Monte Labbro" - commenta Franco Vite, di Monticello Amiata e di supporto al gruppo di cittadini di Salaiola– sembra che ci siano gli elementi perché il "Progetto Stribugliano" possa avere un seguito". È per questo che qualche cittadino ha pensato di coinvolgere chi in passato ha seguito le vicende di Monticello Amiata. "In questi anni l’impressione sembra che non sia cambiato niente - prosegue Vite -. Il progetto di ricerca che riguarda Montenero d’Orcia è sempre in piedi e questo nuovo è la copia del progetto Monte Labbro. Per ora le attività interessano solo il comune di Arcidosso, ma niente è escluso". Nicola Ciuffoletti