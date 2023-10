"No al taglio degli istituti scolastici a Grosseto: problematiche e prospettive"

"Dimensionamento scolastico, problematiche e prospettive". E’ il titolo dell’incontro promosso da Upi Toscana in collaborazione con la Provincia di Grosseto di ieri in sala Pegaso. "Ringraziamo Upi Toscana per aver scelto di organizzare a Grosseto questo incontro pubblico - ha detto il presidente della Provincia, Francesco Limatola – Il tema è importante perchè riguarda il nostro futuro. L’ultima legge di bilancio del Governo e i possibili effetti che ne possono derivare sul nostro territorio, in termini di riduzione delle autonomie scolastiche. Sono sette le istituzioni scolastiche a rischio in Provincia. Ancora però mancano i criteri e i ricorsi della Regione sono lì a dimostrare che non molleremo". "Dobbiamo opporci in maniera tenace ad una scelta scellerata del Governo – ha detto l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini - E’ una legge sbagliata. Aspettiamo i giudici ma non ci muoveremo dalla nostra posizione che è quella di rimanere con le nostre istituzioni". Anche il Presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti condivide le preoccupazioni e l’urgenza di discutere sulla questione. "Riteniamo che sia fondamentale coinvolgere tutti i territori – ha detto –, anche quelli più marginali, rispetto ai temi dello sviluppo e della crescita sociale ed economica. Riteniamo che sia necessario un impegno a non penalizzare quei luoghi che già soffrono rispetto alle aree maggiormente sviluppate. Anche per questo - conclude il Presidente Lorenzetti - credo che come enti locali, Province e Comuni, dovremmo sostenere il recente ricorso della Regione al Tar e come Upi Toscana ci impegneremo in tal senso".