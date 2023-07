"No al parco eolico a San Donato" Ulmi (Lega): "Rinnovabile sì Ma devono esserci le condizioni"

"Non tutto ciò che in energia è rinnovabile deve essere considerato buono, perché anche a questo c’è un limite e i casi dell’ipotizzato parco eolico di San Donato o della geotermia sulle colline del Morellino ne sono un esempio, tanto che su questo tema presenterò degli emendamenti al Piano Regionale di Sviluppo in discussione nel prossimo consiglio regionale". Così il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi su uno dei temi di maggiore attualità sul territorio. "Non sono contrario né alla geotermia, né al fotovoltaico, né all’eolico – afferma Ulmi – ma credo che si debba ragionare sul dove e sul come intendiamo realizzarli. Ad esempio siamo sempre stati favorevoli alla geotermia nella zona boracifera che ha creato, nei decenni, ricchezza, riteniamo che non siano necessarie nuove centrali sul Monte Amiata".

C’è poi la questione delle torri eoliche. "Abbiamo un esempio in Maremma che è quello attorno al Castello di Montepò le cui pale sono visibili a chilometri di distanza – sostiene Ulmi - mi immagino quanto possano essere impattanti nove torri da circa duecento metri di altezza nella zona di San Donato, visibili dalla costa dell’Argentario, di Talamone o dell’Isola del Giglio. Se un impianto di questo tipo va a contrastare con il paesaggio attrattivo per il turismo, mi domando se sia più vantaggioso oppure dannoso per l’economia locale". Sul fotovoltaico Ulmi ha invece un’idea ben precisa.

"Abbiamo sempre detto di no agli impianti fotovoltaici a terra che vanno a sottrarre terreno agricolo – sostiene il consigliere della Lega- ma negli emendamenti al Prs chiediamo che, come già diversi ospedali si sono dotati di impianti fotovoltaici per risparmiare l’enorme necessità di energia di cui hanno bisogno, tutti gli altri nosocomi e strutture sanitarie siano dotate di impianti di questo tipo che consentono di produrre energia pulita e di risparmiare sui costi in bolletta. Credo che se si partisse da un uso domestico dell’energia fotovoltaica iniziando proprio da un’autosufficienza delle strutture pubbliche si potrebbero compiere passi decisamente importanti nell’abbattimento della produzione di co2". Ulmi conclude con un auspicio. "Spero che si faccia presto una mappatura delle zone idonee e non idonee ad ospitare impianti geotermici, eolici e fotovoltaici – conclude – e che si diano certezze rispetto a progetti che vengono presentati".