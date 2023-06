"No a via Almirante" Duemila firme raccolte e consegnate al prefetto Berardino

Un appello, promosso da 29 sigle (associazioni, sindacati e partiti) e corredato di 2mila firme per dire no all’istituzione di via Almirante a Grosseto. E’ stato consegnato ieri da una delegazione di Anpi e una folta rappresentanza delle realtà firmatarie riunite nella ‘Grande alleanza democratica e antifascista’ al prefetto di Grosseto Paola Berardino nel palazzo del Governo. Contestualmente è stato anche organizzato un presidio in piazza Fratelli Rosselli, luogo, come si legge nella nota dei firmatari "fortemente evocativo della violenza fascista" in cui, peraltro, ha sede la prefettura. "Una chiamata alla responsabilità – affermano i promotori dell’iniziativa – da parte delle associazioni, sindacati, partiti e movimenti, che in queste settimane hanno supportato l’Anpi affinché la voce preoccupata della società civile sull’inserimento nella toponomastica del capoluogo di personaggi pesantemente coinvolti con il fascismo potesse giungere, coralmente, a chi può decidere di non concedere il nullaosta". "L’incontro in prefettura – proseguono – favorito da un clima di cordialità e propensione al dialogo, ha segnato una nuova tappa del lavoro avviato in provincia di Grosseto relativamente alla ‘Grande alleanza democratica e antifascista’ che proseguirà con ulteriori iniziative rivolte alla sensibilizzazione della cittadinanza. Dati storici consolidati imputano infatti ad Almirante, tanto prima che dopo la Liberazione, un coinvolgimento in prima persona nella promozione o nel sostegno alla violenza squadrista. Prima della Liberazione, sostenne apertamente tesi razziste e antisemite sul periodico ‘La difesa della razza’. Firmò inoltre personalmente, nel 1944 quale dirigente della Repubblica Sociale. Un uomo che dopo la Liberazione non condannò mai il fascismo. E’ dunque acclarato che l’adesione al fascismo di Almirante – chiudono – la stessa persona a cui l’Amministrazione di Grosseto intende rendere omaggio".