Nieto all'attacco a Monte Argentario: "Rifiuti e degrado, il nostro biglietto da visita"

"Rifiuti e degrado, anche questa estate residenti e turisti hanno avuto il solito biglietto da visita". Il capogruppo in consiglio comunale di "Per l’Argentario" Marco Nieto ha effettuato un tour per le principali vie del promontorio, riportando situazioni che "non fanno fare bella figura".

Vie principali dei due paesi, (come il lungomare di Porto Ercole oppure la strada del Sole a Porto Santo Stefano), con cassonetti stracolmi di immondizia e maleodoranti e molto altro. "Cambiamo amministrazione e giunta – ha sottolineato il consigliere di minoranza – ma la musica, dal punto di vista ambientale e raccolta rifiuti, è sempre la stessa. In questi giorni ho girato molto, presidiando il più possibile il nostro territorio".

"Ho riscontrato, in diverse giornate, sempre gli stessi problemi – ha aggiunto il capogruppo di "Per l’Argentario" –, ovvero incuria, sporcizia e assenza di decoro urbano".

Ha quindi fatto alcuni esempi. "A Porto Ercole lungomare Andrea Doria con cestini getta carte, traboccanti di sacchetti della spazzatura; Lungomare Strozzi con i soliti bidoni stracolmi; come a Porto Santo Stefano Strada del Sole e altre zone. Tutto questo porta a un habitat ideale per ratti, animali selvatici e quant’altro. Questa, purtroppo, è la situazione ambientale nella quale i cittadini e turisti del Comune di Monte Argentario si ritrovano a fare i conti giornalmente".

"Chiediamo a sindaco e giunta una volta per tutte – ha sottolineato Nieto – che battano un colpo al fine di un cambiamento di rotta. Non si può continuare a stare in questa situazione, che accettino i nostri suggerimenti dati in campo di raccolta rifiuti".

"Ringrazio comunque la cooperativa Santa Barbara – ha chiuso –, che riesce a fare un buon lavoro nonostante tutte le criticità".