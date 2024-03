Niente sfilata domani. Il galà di premiazione alla Fonderia Uno

Le incerte condizioni meteo hanno purtroppo avuto la meglio e così l’Associazione Carnevale Follonica e il Comune di Follonica hanno deciso di annullare definitivamente la sfilata in programma domani, con cui si sarebbe dovuta concludere la 57^ edizione del Carnevale. Gli organizzatori e l’Amministrazione hanno comunque predisposto un appuntamento conclusivo per le premiazioni del miglior carro e della migliore mascherata a terra dopo. L’appuntamento è stato fissato alla Fonderia Uno nell’area ex Ilva dove domani alle 16.30 si terrà il galà di premiazione che vedrà l’associazione consegnare tutti i tradizionali riconoscimenti ai vari collaboratori e alle associazioni che hanno partecipato al programma del carnevale. Un evento che prevede esclusivamente posti a sedere. Al termine del pomeriggio infine saliranno sul palco i presidenti degli otto rioni accompagnati dal sindaco di Follonica Andrea Benini che svelerà, dopo aver custodito in busta sigillata le schede voto, gli ultimi due verdetti relativi appunto alla migliore mascherata a terra e al miglior carro.