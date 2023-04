Niente Guinnes dei primati per le micro pitture di Busonero

Niente da fare, Stefano Busonero non torna nel libro dei record. La commissione ha bocciato di nuovo l’ingresso dell’eclettico pittore di Porto Santo Stefano che, come sua caratteristica principale, dipinge opere microscopiche. Arte in miniatura, la sua, già finita nel Guinness World Record per aver realizzato la più piccola opera del mondo. Per la verità, il suo primato è durato ufficialmente soltanto un anno - il 1996 - ma solo perché la categoria è stata rimossa dato che è sempre più difficile capire per i giudici, in spazi così piccoli e a seconda dei casi, se si tratti di vera e propria arte. Cosa avvenuta anche con l’ultima bocciatura da parte della commissione che giudica l’inserimento dei record nel famoso libro. Busonero ci ha riprovato questa volta, tra le opere presentate, anche con una straordinaria riproduzione in miniatura, grande in pratica quanto una moneta da un centesimo. "Hanno bocciato di nuovo la mia richiesta di inserzione al Guinness dei primati della mia riproduzione del Giudizio Universale di Michelangelo – annuncia Busonero – ma non perché questa non fosse all’altezza della situazione. Il paradosso è che ammettono di non essere loro all’altezza di giudicare l’arte. Concorrevo con oltre cento figure, assai dettagliate, raffigurate su una superficie di 1,3x1,52 centimetri, inferiore a quella della moneta da un centesimo di euro. Per la loro incapacità hanno tolto la categoria del quadro più piccolo del mondo. Questa categoria non esiste nel loro libro. Ecco la risposta tradotta in italiano: "A causa delle difficoltà legate alla standardizzazione e alla verifica, al momento non siamo in grado di monitorare i primati relativi a elementi artistici molto piccoli come quelli inclusi nella domanda". In pratica non hanno neanche visto la mia opera. Infatti ho notato che il loro sistema automatico ha cancellato del tutto il paragrafo che contiene il link del dipinto". Un vero peccato che le opere di Busonero non siano riconosciute ufficialmente dalla commissione.

Andrea Capitani