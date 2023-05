"Niente dietrofront sulla scelta Prefetto chiede approfondimenti"

"Sulla lettera del prefetto mai balla fu detta così grande dai sinistri comunisti". Inizia così Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto sulla questione di via Almirante che sbarcherà nel prossimo Consiglio comunale. "La lettera che mi è stata spedita - aggiunge il sindaco – non è altro che la richiesta di approfondimenti rispetto alla dichiarata inammissibilità della mozione di revoca dell’opposizione. Noi porteremo tutt’altra cosa: ovvero una mozione sollecitata da me che ho scritto una lettera ai capigruppo che ha un intento pacificatorio, ancora non ben compreso. Chiederò soltanto una mozione confermatoria per quello che è stato deciso nel 2018, ma non su una via Almirante, bensì rispetto al progetto di riappacificazione personale. E chi dice che la pacificazione c’è già stata basta guardare i video del 25 aprile per capire che c’è ancora tanto da fare". Poi aggiunge: "La proposta fa dunque parte di un percorso di più ampio respiro e nasceva da una precisa volontà della mia Amministrazione comunale di arrivare a una pacificazione concreta e, allo stesso tempo, da una necessità stringente di superare tutte quelle divisioni ideologiche che ancora oggi sono, purtroppo, causa di malanimi e fraintendimenti e fanno del male alla nostra città. Tuttavia, nonostante sia stato in passato portato a compimento ogni passaggio amministrativo atto a realizzare questo progetto di pacificazione, almeno su un piano toponomastico, prendo atto che tutto questo non si è rivelato ancora sufficiente a placare quei continui e mai sopiti tentativi di una certa parte politica, troppo poco incline all’ascolto e spesso propensa allo scontro vuoto e distruttivo". Poi chiude: "Il mio dovere è quello di ascoltare, ascoltare e ascoltare. Un metodo operativo certo non scontato, ma che voglio che diventi fondamento del funzionamento della mia stessa Amministrazione".