Nido, aperte le iscrizioni Benefici ai più disagiati

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale Le Mimose per l’anno educativo 202324 per le bambine e i bambini che al 31 dicembre 2023 siano in età compresa tra i 12 e i 36 mesi e che siano in regola con le vaccinazioni sanitarie. Per l’accesso dei bambini al servizio sarà data priorità ai beneficiari della legge 10492 e ai nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale. Sono ammessi di diritto i bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia Le Mimose durante l’anno educativo 202223 per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di ammissione. La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione. I bambini non residenti nel Comune di Follonica potranno essere ammessi nel caso risultino posti disponibili dopo aver ammesso i residenti. Le iscrizioni – aperte dall’11 aprile al 13 maggio – dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite la piattaforma Ecivis al link https:follonica.ecivis.itECivisWEB.