"Nidi gratis", ci siamo Il Comune ha detto sì

Il Comune di Scarlino aderisce al progetto "Nidi gratis" introdotto dalla Regione Toscana. L’iniziativa prevede, grazie al contributo del Fondo sociale europeo, la gratuità dei nidi di infanzia e, nel Comune di Scarlino, interesserà per il prossimo anno scolastico l’Albero Azzurro di via Turati a Scarlino Scalo. I benefici regionali sono destinati ai nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. "Si tratta di un’attenzione speciale che l’Amministrazione vuole offrire ai suoi cittadini più piccoli – commenta l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche dell’infanzia Michele Bianchi –. L’adesione alla misura regionale migliorerà l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, servizi fondamentali, tesi a favorire la crescita psicofisica e la socializzazione del bambino nei primi tre anni di vita. La cura e l’educazione in questo periodo pongono le basi per un successivo apprendimento e rappresentano un investimento efficace nell’istruzione e nella formazione".